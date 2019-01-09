Цена нефти подбирается к уровню $60

Москва, , 07:13 — REGNUM На лондонской Интерконтинентальной бирже 8 января цена на нефть уверенно шла вверх. Баррель нефти смеси Brent к вечеру вырос в цене на 2,43% и подорожал до $58,69. С начала торгов в январе нефть растет в цене, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

По всей видимости, основной причиной роста стало заявление Дональда Трампа о том, что он провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином по поводу отношений между США и Китаем в области торговли, и стороны достигли, по словам Трампа, прогресса.

Еще одним «бычьим» фактором, возможно, стала вышедшая 4 января статистика от Baker Hughes по количеству активных нефтедобывающих платформ. Согласно этим данным, количество активных платформ за неделю сократилось на восемь единиц, до 877. В американской прессе вновь заговорили о том, что у сланцевиков США из-за низкой цены на нефть могут начаться проблемы с рентабельностью. Цена нефти Brent подбирается к уровню $60 за баррель, но как быстро он будет достигнут — пока не вполне ясно.

Однако, вероятно, что вступление в силу с 1 января нового соглашения стран — участниц «ОПЕК+» о сокращении добычи нефти уже заложено в рыночные котировки. Теперь рынок ждет официальных данных о сокращении добычи нефти, которые появятся не ранее конца января. Сегодня ожидаем, что баррель Brent будет торговаться в коридоре $57,50−59.

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