Тяжёлое положение: нижегородский МУП сферы ЖКХ банкротят сразу две компании

Володарский район, Нижегородская область, , 06:31 — REGNUM Банкротства муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Ильиногорское», которое оказывает различные услуги жителям р. п Ильиногорское Володарского района Нижегородской области, потребовали сразу две компании. Иски поданы в Арбитражный суд Нижегородской области в преддверии новогодних каникул, на сегодня ещё к производству не приняты и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

26 декабря иск с требованием признать МУП банкротом подало ООО «ИВК» (организация водопроводно-канализационного хозяйства) из того же рабочего посёлка, сумма исковых претензий — 4 827 062,13 рубля. В 2018 году истец неоднократно судился с муниципальной компанией. Последний иск судом был удовлетворён 20 декабря 2018 года, речь шла о взыскании задолженности и законной неустойки. В конце сентября судом с МУП также было взыскано 4 827 062 рубля 13 копеек задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения. При этом в суде ответчик попросил снизить размер взыскиваемой госпошлины, сославшись на свои финансовые трудности, и указав «на возбуждение исполнительного производства на взыскание более 13 000 000 рублей, а также на введение запрета расходования денежных средств, поступающих на расчетные счета (в размере 100 процентов) и в кассу предприятия (в размере 20 процентов)».

27 декабря 2018 года с иском о банкротстве МУП обратилось АО «Нижегородская областная коммунальная компания», созданное с участием областного правительства. Сумма претензий по этому иску составила 16 865 062,73 рубля.

Сумма претензий по этому делу может вырасти, так как 12 декабря 2018 года суд удовлетворил ещё один иск АО к МУП — о взыскании 4 273 990,96 рубля задолженности за поставленную тепловую энергию, 70 418,28 рубля пени, а также 44 722 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В другом судебном споре, который рассматривался в сентябре и касался попытки МУП взыскать свыше 4 млн рублей с АО за транспортировку тепловой энергии, истец снова ссылался на своё тяжёлое положение.

«При подаче иска заявитель заявил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины, мотивированное тяжелым финансовым положением», — отмечалось в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, МУП создано в августе 1997 года в рабочем посёлке Ильиногорское Володарского района местными властями, учредитель — комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Володарска. Директор МУП — Сергей Бударагин.

В уставе уточняется, что предметом деятельности предприятия являются, в числе прочего, эксплуатация и обслуживание жилого фонда, эксплуатация и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение в границах поселения электро-, тепло-, газо‑ и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.