Ведомство брата главы Татарии закупает компьютерную технику на 29 млн

Казань, , 05:40 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения», с ноября 2016 года возглавляемое братом главы Татарии Рифкатом Миннихановым, 21 января 2019 года проведёт крупный аукцион на закупку комплекта компьютерной техники. Начальная цена лота составляет почти 30 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для оплаты контракта будут использованы внебюджетные средства получателей средств субъекта Федерации, начальная цена лота — 29 683 833 рубля. Победитель должен будет поставить товар до 31 мая 2019 года.

В техзадании уточняется, что речь идёт о высокопроизводительном кластере, состоящем из шести вычислительных узлов.

«Высокопроизводительный кластер предназначен для обеспечения высокопроизводительных вычислений в задачах моделирования и обработки больших объёмов данных», — уточняется в документации без указания того, какие именно данные планирует вычислять госучреждение.

Центральный процессор должен иметь не менее 32 ядер с поддержкой системы команд Intel, суммарный объем оперативной памяти — не менее 512 Гб. Накопители стандарта m.2 должны иметь объем модуля не менее 1 Тб. В состав лота также должен входить коммутатор Infiniband.

Напомним, до назначения на пост директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов был главой Управления ГИБДД МВД по республике.