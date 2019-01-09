На Украине подземные хранилища газа заполнены на 43%

Киев, , 05:39 — REGNUM Объем природного газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43% и составляет 13,38 млрд кубометров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные «Укртрансгаза».

Так, за последние сутки поступлений газа не было, тогда как расход составил 85 млн кубометров. При этом 6 января в украинские ПХГ поступило 2,5 млн кубометров газа из Словакии, 2,8 млн кубометров — из Венгрии, 1,56 млн кубометров — из Польши.

На Украине имеются 12 ПХГ с общей активной емкостью 31 млрд кубометров. Закупать российский газ Киев перестал в ноябре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года из-за аномальных холодов на Украине вырос расход природного газа. За три недели в конце ноября и начале декабря из ПХГ было израсходовано на 0,5 млрд кубометров больше, чем за тот же период 2017 года.

Читайте также: На Украине стал быстрей расходоваться природный газ