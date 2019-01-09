Дом экс-главы «Татфондбанка» стоимостью 15 млн рублей выставят на торги

Казань, , 04:35 — REGNUM Финансовый управляющий бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжает формировать конкурсную массу для последующей реализации имущества экс-банкира. Обнародованы данные по результатам оценки земельных участков, жилого дома и движимого имущества, принадлежащих Мусину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с инициативой о личном банкротстве Роберта Мусина в августе 2017 года выступил конкурсный управляющий ТФБ. Последний к тому моменту уже лишился лицензии и был обанкрочен, задолжав к концу 2018 года своим кредиторам более 166 млрд рублей.

Первым этапом банкротной процедуры в отношении Мусина была сделана попытка восстановить его платежеспобность, но реструктуризация задолженности не помогла, и уже в июле 2018 года суд объявил его банкротом, перейдя к процедуре реализации имущества.

Большую часть 2017 года депутат Госсовета РТ Роберт Мусин провёл в СИЗО, а в январе 2018 года его перевели под домашний арест, где он пребывает до сих пор. Экс-глава ТФБ является фигурантом как минимум четырёх уголовных дел на 21 эпизод. По четырём эпизодам банк уже заявил требование о включении в реестр кредиторов ущерба свыше 21,5 млрд рублей.

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Одновременно с оспариванием спорных сделок, ведётся оценка уже установленного имущества должника. В его числе — недвижимость и транспортные средства. Прицеп, мотолодку Terhii 475 Twin C 2012 года выпуска, мотор Yamaha F50TLR мощностью 50 л. с оценили в 566 184 рубля, из которых дороже всех была мотолодка — более 372,56 тыс. рублей.

Помимо этого, было оценено семь объектов недвижимого имущества, среди которого — пять земельных участков, одно жилое здание и доля в праве на участок. Общая стоимость этого имущества — 71,259 млн рублей.

Все участки, принадлежащие экс-банкиру, кроме одного, относятся к землям сельскохозяйственного назначения и предназначены для сельскохозяйственного производства. Их площадь колеблется от 33,56 тыс. кв. м до 1 306 857 кв. м. Участки расположены в Зеленодольском и Лаишевском районах Татарии. Самый большой из них оценили в 23,104 млн рублей, а самый маленький — 1,125 млн рублей.

Также реализации в рамках конкурсного производства подлежит участок площадью 393 кв. м, расположенный в деревне Матюшино Лаишевского района и выделенный для садоводства. Его оценили в 1,087 млн рублей. Там же расположен и жилой дом общей площадью 315,5 кв.м. Его оценочная стоимость — 15,317 млн рублей.