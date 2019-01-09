От доплат педагогам до налоговых льгот: вступили в силу 11 законов Татарии

Казань, , 03:53 — REGNUM В Татарии в январе 2019 года вступило в силу 11 республиканских законов, затрагивающих разные сферы деятельности — от уточнения полномочий главы региона в области лесных отношений до обеспечения оплаты труда педагогов, которые участвуют в государственной итоговой аттестации (ГИА). За исключением отдельных положений ряда законов все они вступили в силу с 1 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С января в регионе перестала действовать льгота по транспортному налогу на автобусы, произведённые в России, и грузовые автомобили, действовавшая для лизинговых компаний последние 12 лет. Норму приняли в 2006 году для поддержки этих предприятий, а сейчас, по мнению автора поправок — депутат Госсовета РТ Леонида Якунина, необходимость в льготе отпала.

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Одновременно с этой нормой для ряда категорий налогоплательщиков было продлено действие льгот по налогу на имущество организаций. В их числе — садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, созданные до 1 января 2019 года. Норма действует в отношении имущества общего пользования.

Также ещё на год были продлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, что работают по упрощенной системе налогообложения и заняты в сферах обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, воды, газа, а также строительстве.

Среди вступивших в силу республиканских законов также стоит отметить нормы, которыми сохраняется право на меры соцподдержки для предпенсионеров — мужчин в возрасте от 60 лет и женщин от 55 лет.

Главным документом, который вступил в силу в январе, является закон о бюджете Татарии на 2019 год. Его параметры: доходы — 237,023 млрд рублей, расходы — 241,174 млрд рублей при дефиците — 4,151 млрд рублей.

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Поправками в закон региона «Об образовании» установлена гарантия оплаты труда педагогам, которые участвуют в проведении государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплат должен будет определить кабинет министров республики. Этим же документом было введено понятие «целевого обучения», в договоре о котором также участвует организация, куда позднее будет трудоустроен обучающийся, и заказчик. Последним может выступить орган власти. В законе оговорено, что в случае, если заказчик не выполнил обязательство перед выпускником-целевиком о трудоустройстве, ему выплачивается компенсация в размере трёхкратной ежемесячной средней зарплаты по региону.

Также с начала 2019 года в силу вступили и изменения в закон «Об использовании лесов в Республике Татарстан», которыми уточнены полномочия главы региона и исполнительных органов власти в части лесных отношений. Этим же документом отрегулированы вопросы заготовки жителями Татарии валежника для собственных нужд. В законе уточняется, что заготовка валежника ведётся в течение года путём сбора лежащих на поверхности стволов деревьев и их частей, которые не являются порубочными остатками в месте проведения порубочных работ. При этом сбор должен вестись только ручным способом — без проведения рубок, а сбору подлежит валежник, который получен из-за естественного отмирания деревьев, а также при снеговале, буреломе или повреждении вредными организмами.

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