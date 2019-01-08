В Орле ликвидировали крупную коммунальную аварию

Орел, , 23:08 — REGNUM Крупную коммунальную аварию, оставившую без воды на сутки около 70 тысяч человек, ликвидировали в Орле вечером 8 января, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы правительства региона.

«Для нас авария — это сигнал к более чёткому контролю системы водоснабжения и системы ЖКХ. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвовал в ликвидации ее последствий. Несмотря на тяжелые условия вы сработали профессионально и чётко», — цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва магистрального водопровода накануне, 7 января, без воды осталось около 70 тыс. жителей Заводского и Советского районов Орла. К вечеру 8 января было объявлено об устранении аварии. По информации пресс-службы облправительства, к 23:00 водопровод должен заработать на полную мощность.

В мэрии города работает круглосуточный телефон единой дежурно-диспетчерской службы (43−22−12), по которому можно будет сообщить в случае, если отопление или вода не поступят в квартиры.

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