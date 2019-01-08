ТПП РФ: Главный итог 2018 года – мы научились работать в условиях санкций

Москва, , 19:54 — REGNUM «Главный итог — условиях санкций и всяческих ограничений мы научились работать, не сорвались в рецессию, выстояли и пусть небольшой, но рост ВВП обеспечили. Если не начнется очередной виток обвинений нас со стороны так называемых «партнеров» во всем и вся, ну, хотя бы в том, что зимой холодно бывает и снег идет, и, как следствие обвинений, не будет еще более жесткой нечестной конкуренции под названием «санкционное давление», то в этом году, полагаю, результаты будут лучше». Так считает президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин, которого ИА REGNUM попросило подвести экономические итоги 2018 года.

Однако глава федеральной Палаты отметил и наличие не решенных проблем, в частности, с неналоговыми платежами: «Это десятки платежей, обязательных для бизнеса, хотя они не входят в Налоговый кодекс. Они щедро и часто экономически неоправданно многие годы вводились на всех уровнях власти, и обходятся сегодня бизнесу более, чем в триллион рублей в год.

Палата предложила несколько лет назад навести здесь порядок, ряд платежей вообще отменить. Нас поддержал глава государства, в работу включились министерства и ведомства. Но конца этой работе и сегодня не видно. Слишком много мнений и ведомственных интересов появилось».

Сергей Катырин подчеркнул, что уже просто неприлично дольше затягивать то, что глава государства требовал решить еще год назад.

Тем временем, касаясь планов на наступивший 2019-й год, президент ТПП РФ выразил надежду на положительные результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход для самозанятых, который пройдет в 2019—2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях:

«Государство пыталось «построить» миллионы швей, репетиторов, нянь, автомастеров: зарегистрировать их, ввести налоги и отчетность, а они упрямо не «строились». Палата добивалась, чтобы самозанятым предложили простейший вариант налогообложения, и именно это предлагает эксперимент: заработал — заплати 4% от дохода (или 6%, если работал с юридическими лицами), нет отчетности и т.д. Нет дохода — не плати, живи спокойно. Я очень рассчитываю на то, что позже не появятся изменения и добавления. Потом доверия уже не вернешь никогда. Помнится, в 2012 году, не прислушавшись к мнению бизнес-сообщества, государство серьезно повысило малому бизнесу страховые взносы. В итоге малого бизнеса в стране почти сразу стало меньше в два раза. Последствия этого шага ощущаются до сих пор».

В 2018 году Палата, как напомнил ее глава Сергей Катырин, занялась развитием семейного бизнеса, у которого сегодня практически нет нормативно-правовых основ. В ТПП РФ надеются, что удастся добиться введения так называемого семейного патента, чтобы упростить работу предпринимателей, которые организовали бизнес с родственниками, освободить его сразу от многих вещей в плане отчетности и налогов.

Кроме того, Сергей Катырин коснулся темы цифровой экономики, отметив, что это не благое пожелание, есть государственная программа, выделяются средства. Кроме того, «цифра» незаметно, но быстро входит в нашу повседневную жизнь: покупки по телефону, телебанк, госуслуги через интернет.

«У меня тут опасение иного плана: не потратить бы нам слишком много времени на раскачивание, на лозунги, не засидеться бы на старте, как это у нас нередко бывает. «Цифра» — это сейчас генеральное направление в мире. Здесь прозевать, затянуть, удариться вместо работы в кампанейщину означает потерять шанс войти в число государств, диктующих мировую погоду в экономике, да и в политике тоже», — обратил внимание глава крупнейшего бизнес-объединения страны.

Сергей Катырин пожелал читателям ИА REGNUM здоровья, счастья, упорства — и в личной жизни, и в работе: «И удачи желаю всем нам. Она точно не помешает и каждому, и стране в целом. Естественно, всего того же желаю и коллективу вашего издания, с которым мы дружим давно и прочно».