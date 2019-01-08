70 тысяч жителей Орла остались без воды из-за аварии

Орел, , 19:16 — REGNUM Около 70 тыс. человек остались без воды в результате аварии в Орле вечером 7 января. По информации правительства региона, возобновить подачу воды планируется к 22:00.

Авария произошла в районе ТМК «ГРИНН» вечером 7 января — на водопроводе на глубине около шести метров. В результате около 700 домов в Заводском и Советском районах остались без водоснабжения.

По информации пресс-службы облправительства, 8 января было обнаружено и устранено место повреждения магистрального водопровода, произведена замена участка трубопровода длиной шесть метров, ведутся работы по чеканке и укреплению участка.

Для жителей города, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз технической и питьевой воды населению, попавшему в зону отключения. Работы по подвозу воды будут проводиться до полного завершения восстановительных работ.

По данным на 18:00, ремонтные работы на аварийном участке завершены. Полное окончание работ запланировано на 22:00 8 января.