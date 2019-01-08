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В Китае активно растет объем информационного потребления

Экономика

По оценкам специалистов, информационный рост стимулирует развитие в других сферах, оказывая позитивное влияние на экономику в целом

Пекин, 8 января 2019, 18:52 — REGNUM  В 2018 году в Китае на 13% по сравнению с 2017 годом вырос объем потребления информации, что раскрывает большой потенциал политических решений по стимулированию внутреннего спроса, сообщает 8 января Синьхуа со ссылкой на газету «Цзинцзи цанькао бао».

Потребление информации в прошлом году, как следует из данных Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, составило 5 трлн юаней (или около 30 млрд долларов).

«Появление новых форматов, новых технологий и новых продуктов обеспечивает огромный потенциал развития информационного потребления», — считает исследователь Академии Чжан Ли. По его словам, оно является драйвером роста потребления в других сферах, связанных с инновационными технологиями, виртуальной реальностью и искусственным интеллектом.

Согласно документам, которые были обнародованы в августе прошлого года, к 2020 году объем информационного потребления в КНР достигнет 6 трлн юаней.

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Экономика Китая
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