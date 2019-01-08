В Пензенской области с февраля возрастут выплаты на содержание сирот

Пенза, , 16:54 — REGNUM В Пензенской области увеличиваются выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер ежемесячных выплат вырастет с 1 февраля 2019 года, сообщается на официальном портале органов власти региона.

Ранее депутаты на сессии Законодательного собрания поддержали изменения, вносимые в закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно документу, размер ежемесячных денежных средств вырастет от 190 до 430 рублей в зависимости от возраста ребёнка. Так, на детей в возрастет до трёх лет будет выплачиваться 10 550 рублей ежемесячно (+430 рублей к уровню 2018 года), от трёх до семи лет — 10 210 рублей (+190 рублей), от семи до 11 лет — 12 870 рублей (+380 рублей), от 11 до 18 лет — 13 740 рублей (+310 рублей).

Кроме того, с 1 февраля 2019 года размер денежной компенсации для самостоятельного приобретения сиротами одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника будет составлять 71 200 рублей, что на 1680 рублей больше уровня 2018 года.

Из бюджета Пензенской области в 2019 году на эти цели будет выделено более 600 млн рублей.