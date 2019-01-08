Башкирский парк «Зилим» получит 17 млн рублей

Уфа, , 16:13 — REGNUM В Башкирии в 2019—2021 годах на содержание парка природного парка «Зилим» будет выделено 17 млн рублей. Об этом сообщает министерство природопользования и экологии республики.

Средства будут выделяться в рамках программы «Экология и природные ресурсы». За 2019 — 2021 годы запланированы вложения на содержание парка и обеспечение режима около 17 млн рублей. Уточняется, что средства планируется направить на подготовку инфраструктуры парка и оснащение инспекторского состава. По данным министерства, в 2019 году в парке будет создано 10 рабочих мест — речь идёт об инспекторах по охране парка, специалистов по экопросвещению, водителей.

«Они будут выполнять государственное задание по охране ООПТ, заниматься подкормкой диких животных, размещать информационные аншлаги на границе парка, вести работу экологического просвещения», — говорят чиновники.

Отметим, что парк «Зилим» занимает 36 тыс. га. Он известен высокими скалами (Мамбет и Кузьганак), а также самой протяженной на Урале пещерой Победа (Киндерлинская). На реке Зилим расположены 147 пещер (16% всех пещер горной части Башкирии). Здесь произрастают редкие растения. Но «из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему» местность загрязняется.

«Гафурийский район и жители заинтересованы в открытии парка, так как содержать в порядке эту территорию муниципалитету сложно с учётом большого потока туристов. К примеру, в майские праздники по Зилиму сплавляются до 500 человек в сутки. Многие приезжают на отдых на внедорожниках и квадроциклах, чем наносят ущерб природе. С открытием природного парка его администрация возьмёт на себя соблюдение режима охраны территории», — отмечается в релизе.