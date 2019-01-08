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В Samsung сообщили о падении прибыли в последнем квартале года

Экономика

Операционная прибыль Samsung за четвёртый квартал 2018 года на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

В Samsung сообщили о падении прибыли в последнем квартале года
Samuel M. Livingston
Логотип Samsung

Сеул, 8 января 2019, 16:03 — REGNUM  Операционная прибыль южнокорейской компании Samsung за четвёртый квартал 2018 года составила $9,67 млрд, что на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает CNBC.

Издание отмечает, что аналитики были готовы к падению операционной прибыли Samsung в связи с уменьшением спроса на рынке микросхем памяти и смартфонов. Однако отчёт южнокорейской компании показал, что эксперты недооценивали снижение прибыли.

Марк Ньюман из Sanford C. Bernstein сообщил, что в последние месяцы 2018 года крупнейшие компании, занимающиеся обработкой данных (Amazon, Microsoft, Google и другие), резко сократили заказы на микросхемы памяти. Это стало одним из основных факторов в снижении прибыли компаний этой отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе американская компания Apple снизила прогнозируемый доход на первый квартал 2019 года. Глава Apple Тим Кук сообщил, что снижение прибыли связано с падением продаж продукции компании в Китае.

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