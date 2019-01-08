Huawei и Lenovo дали показания по антимонопольному делу Qualcomm

Сан-Хосе, США, , 16:01 — REGNUM Представители китайских компаний Huawei и Lenovo дали свидетельские показания по антимонопольному делу Qualcomm в американском суде. Об этом сообщает Bloomberg.

Федеральная торговая комиссия США привлекла представителей китайских компаний в качестве свидетелей по антимонопольному делу Qualcomm. Напомним, госрегулятор США обвиняет американскую компанию в злоупотреблении патентным правом для обеспечения монопольного положения на рынке модемов для мобильных устройств.

Юрисконсульт Huawei Наньфэнь Юй рассказал, что в 2013 году представители Qualcomm сообщили, что приостановят поставки чипов, если Huawei не подпишет лицензионное соглашение.

Представитель Lenovo также подтвердил, что Qualcomm использовала инструмент прекращения поставок против клиентов, пытающихся оспорить юридические условия американской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время первого судебного заседания по иску Федеральной торговой комиссии США против Qualcomm адвокат компании Боб Ван Нест сообщил, что Qualcomm не является монополистом на рынке мобильных модемов. Он отметил, что только в 22% смартфонах Huawei используются модемы Qualcomm.