Тайваньские производители электроники вывозят заводы из Китая

Тайбэй, , 15:00 — REGNUM Производители электроники из Тайваня перевозят часть заводов из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Тайваньские компании Delta Electronics, Quanta Computer, Pegatron и Kinpo Electronics сообщили о планах по вывозу производственных мощностей из Китая. Часть линий перевозится на Тайвань, однако производители сталкиваются с нехваткой земли, электроэнергии и рабочей силы. Поэтому компании размещают производство и в других странах.

Генеральный директор Kinpo Electronics Саймон Шеен сообщил, что компания расширяет производство в Таиланде и на Филиппинах.

Эксперты отмечают, что вывоз производственных линий тайваньских компаний связан с ростом производственных затрат в Китае и обострением американо-китайских отношений, приведших к росту торговых пошлин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года военные американские корабли прошли через Тайваньский пролив. Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан выразил озабоченность в связи с этим инцидентов и призвал США отказаться от любых военных связей с Тайванем.