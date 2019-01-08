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В Нижегородской области снижают плату за присоединение к сетям

Экономика

Об этом заявляют региональные власти

Нижний Новгород, 8 января 2019, 14:34 — REGNUM  В Нижегородской области в 2019 году снижается плата за подключение к электросетям и сетям газоснабжения. Об этом сообщает правительство региона, ссылаясь на то, что в 2018 году «изменились методики расчета ставок, что позволило РСТ значительно снизить сами ставки».

В результате изменения методики, ставки по сравнению с 2018 годом в среднем снижены на 7%. В частности, по данным властей, уменьшена стоимость ставок в сфере газоснабжения. К примеру, сократилась плата для пяти из шести газораспределительных организаций Нижегородской области за техприсоединение оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб/м в час газоснабжения. Согласно представленным данным, для потребителей ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» снижение составило 19%, для иных организаций — от 5 до 43%.

Ставки на покрытие расходов, связанных с разработкой проектной документации, снижены от 54 до 56%, связанных с со строительством (реконструкцией) газопроводов и газорегуляторных пунктов, — соответственно от 7% до 66% и от 82% до 98%.

В сфере электроснабжения снизились стандартизированные тарифные ставки за подключение к сетям электроснабжения.

Власти заявляют, что снижение ставок позволит «повысить доступность подключения для потребителей региона и окажет положительное влияние на инвестиционную привлекательность» региона.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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