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Продажи японского алкоголя бьют рекорды в Европе

Экономика

Алкогольные напитки японского производства набирают популярность в европейских странах

Токио, 8 января 2019, 12:52 — REGNUM  Среди европейских потребителей уже ни одно десятилетие наравне в шотландским ценится виски японского производства. Теперь список популярных алкогольных напитков из Японии пополнит джин и водка. По информации японского новостного агентства «Джиджи», Roku, джин компании Suntory, изготовленный из традиционных «японских» ингредиентов, таких как лепестки сакуры и перца «сансё», был экспортирован на рынки Европейского союза в начале 2018 года. По словам руководителя филиала Suntory Holdings, джин продается «лучше, чем ожидалось». На фоне успешных европейских продаж, Roku уже продается в Соединенных Штатах и, по словам компании, будет только расширять свое присутствие на рынках других стран.

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Зарубежная хроника
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