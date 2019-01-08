Продажи японского алкоголя бьют рекорды в Европе

Токио, , 12:52 — REGNUM Среди европейских потребителей уже ни одно десятилетие наравне в шотландским ценится виски японского производства. Теперь список популярных алкогольных напитков из Японии пополнит джин и водка. По информации японского новостного агентства «Джиджи», Roku, джин компании Suntory, изготовленный из традиционных «японских» ингредиентов, таких как лепестки сакуры и перца «сансё», был экспортирован на рынки Европейского союза в начале 2018 года. По словам руководителя филиала Suntory Holdings, джин продается «лучше, чем ожидалось». На фоне успешных европейских продаж, Roku уже продается в Соединенных Штатах и, по словам компании, будет только расширять свое присутствие на рынках других стран.