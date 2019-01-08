Объём ипотечных кредитов в Южной Корее резко вырос в конце 2018 года

Сеул, , 13:34 — REGNUM Крупнейшие банки Республики Корея отчитались о существенном росте выдачи ипотечных кредитов в ноябре-декабре 2018 года, несмотря на тяжёлую ситуацию на рынке недвижимости в целом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объём ипотечного портфеля пяти крупнейших банков — Kookmin, Shinhan, Woori, KEB Hana и Nonghyup — к концу года достиг 361 миллиарда долларов. При этом, в ноябре банки выдали кредитов на 3,5 миллиарда долларов, а в декабре — на 3,3 миллиарда, что в полтора раза выше, чем в предшествующие месяцы. Причиной столь резкого роста стала деятельность девелоперов, которые привлекли большой объём средств покупателей квартир для финансирования строительства. Покупка недвижимости на раннем этапе обходится дешевле, чем уже готовых квартир, цены на которые выросли в среднем на 2−3% за весь прошлый год.

Отмечается, что в декабре и ноябре было приобретено в среднем 50 000 квартир, в то время как этот показатель в период с января по октябрь находился на уровне в 38 700 квартир.