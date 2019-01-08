Акции космической компании США упали на треть после поломки спутника

Денвер, США, , 08:16 — REGNUM Акции американской компании космических технологий Maxar Technologies Ltd упали на 32% после того, как спутник компании вышел из строя. Об этом сообщает Bloomberg.

7 января 2019 года в Maxar Technologies заявили, что коммерческий спутник зондирования Земли WorldView-4, принадлежащий компании, вышел из строя. Сбой произошёл в работе одного из гироскопов.

Аналитик банка Raymond James Стивен Ли сообщил изданию, что выход спутника из строя сильно повлияет на показатели Maxar Technologies в краткосрочной перспективе. Он считает, что акции Maxar продолжат падать в 2019 и 2020 годах.

Отметим, компания Maxar Technologies была образована в 2017 году в результате слияния организаций MDA Holdings Company и DigitalGlobe. После объединения акции компании достигли максимального уровня, после чего начали снижаться. Аналитики Bloomberg отмечают, что с 2017 года в общей сложности стоимость компании упала на 81%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января американская компания космической отрасли Bradford Space выкупила компанию Deep Space Industries, занимающуюся разработкой и производством двигательных установок для малых космических аппаратов.