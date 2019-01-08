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Ребрендинг MasterCard: с эмблемы компании исчезнет название

Экономика

«Эпоха цифровых технологий требует простоты»

Нью-Йорк, США, 8 января 2019, 07:36 — REGNUM  Компания MasterCard Incorporated изменит официальную эмблему платёжной системы. Об этом сообщает пресс-служба MasterCard.

Эмблема платёжной системы состоит из пересекающихся окружностей красного и жёлтого цвета, а также названия «mastercard». Теперь официальный логотип сможет использоваться без названия.

«Эпоха цифровых технологий требует простоты», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard Раджа Раджаманнар.

Он добавил, что большинство людей и до официального изменения логотипа узнавали в пересекающихся красных и жёлтых кругах символ MasterCard даже без самого слова «mastercard».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года издание Bloomberg сообщило о том, что Mastercard сотрудничала с компанией Google. По информации издания, Google получал от платёжной системы информацию о покупках в магазинах, совершаемых с помощью банковской карты. Предполагается, что компания Google использовала эти данные для оценки эффективности рекламы.

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Банковское дело
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