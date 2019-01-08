В Совфеде усомнились в возможности удвоения МРОТ

Москва, , 01:55 — REGNUM Предложение увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 25 тыс. рублей пока не может быть реализовано. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский.

С точки зрения социальной политики инициатива прекрасна, однако в настоящее время правительство не может её поддержать. Регионы попросту не справятся с возросшей бюджетной нагрузкой.

«Таких финансовых и экономических возможностей у регионов нет», — сказал Рязанский РИА Новости.

Сенатор напомнил, что увеличение размера МРОТ означает повышение зарплат для ряда категорий работников, например, медиков. Следовательно, должны будут вырасти и взносы в фонды обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил о необходимости увеличить МРОТ до 25 тыс. рублей и изменить методику подсчета потребительской корзины.

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