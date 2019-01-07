В Китае резко ускорился рост выработки и потребления электричества

Пекин, , 21:23 — REGNUM В Китае ожидается отчетность по объемам выработки и потреблению электроэнергии, цифры которой предположительно могут существенно возрасти, достигнув рекордных за семь лет, сообщает 7 января Синьхуа со ссылкой на газету «Цзинцзи цанькао бао».

По предварительным данным, в стране в 2018 году ежедневно вырабатывалось 18,47 млрд кВт/ч электроэнергии, что более, чем на 8,5% больше показателей прошлого, 2017 года. Примерно на 8% зафиксирован рост энергопотребления, который считается одним из важнейших индикаторов состояния экономики.

Динамика изменения этих показателей в последнее десятилетие характеризуется как противоречивая. Обнаружив тенденцию к снижению в первой половине этого срока, она вновь стала расти в последние годы. Причем, особенно ускорился процесс роста именно в 2018 году, что эксперты связывают с улучшением структуры энергопотребления в связи с переходом отопления с угля на электричество.