Понедельник, 7 Января 2019 года
20:50:49 МСК

Валютные резервы КНР возобновили рост после осеннего снижения

Экономика

НБК обнародовал данные на конец 2018 года

Пекин, 7 января 2019, 20:50 — REGNUM  После небольшого снижения, в последнем месяце 2018 года продолжили расти валютные резервы Китая, которые по состоянию на конец декабря составили 3,07 трлн долларов и по сравнению с ноябрем выросли 100 млн долларов, сообщает 7 января Синьхуа.

По официальным данным Народного банка Китая (НБК), в течение трех месяцев осени 2018 года наблюдалось сокращение резервов.

Отметим, что КНР располагает самыми большими в мире валютными резервами и ведет активную закупку золота, в частности в настоящее время выкупает часть золотого запаса КНДР. По некоторым данным, обнародованным некоторыми аналитиками, например, Валентином Катасоновым, в настоящее время фактический золотой запас Поднебесной существенно превышает тот, что декларируется официально.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить