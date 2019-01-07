Правительство КНР поддержит компании, разрабатывающие дженерики

Пекин, , 16:14 — REGNUM Правительство Китая окажет поддержку фармацевтическим компаниям, занимающимся исследованием и разработкой дженериковых препаратов. Об этом сообщает Синьхуа.

Дженериками называют лекарственные средства, воспроизводящие препараты, запатентованные другими компаниями. 12 государственных ведомств Китая составили список препаратов, являющихся приоритетными для воспроизведения. Изучение этих препаратов будет включено в государственные планы исследований и разработок, а фармацевтические компании, которые займутся созданием дженериков из списка, получат поддержку от правительства.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР будет ежегодно обновлять список ключевых дженериковых препаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что российская биотехнологическая компания «Биокад» планирует вывести на рынок Китая не менее шести современных препаратов.