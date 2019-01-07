Аналитики прогнозируют снижение продаж у компании Samsung

Сеул, , 14:10 — REGNUM Прибыль южнокорейской компании Samsung в четвёртом квартале 2018 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил старший аналитик HI Investment & Securities Сонг Мен изданию Reuters.

Сонг Мен рассказал, что прогнозируемое падение продаж Samsung связано с тем, что китайский рынок смартфонов перестал расти. Доля смартфонов Samsung на китайском рынке составляет около 1%, но южнокорейская компания поставляет процессоры и чипы памяти, которые используются китайскими производителями смартфонов. Доходы от поставок чипов являются основными для Samsung, поэтому сокращение китайского рынка скажется на южнокорейской компании.

Официальные данные о продажах Samsung по итогам 2018 года должны быть представлены в первой половине января.

Как ранее сообщало, ИА REGNUM, в начале января американская компания Apple снизила прогнозируемый уровень продаж на первый квартал 2019 года. Глава Apple Тим Кук заявил, что это вызвано сокращением продаж смартфонов iPhone в Китае.