Tesla попросила администрацию США уменьшить налоги для поставщика из Китая

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Руководство американской компании Tesla попросило администрацию президента Дональда Трампа уменьшить налоги на поставки электронных комплектующих из Китая. Об этом сообщает Reuters.

В производстве электромобилей Model 3 используются автомобильные компьютеры китайского производства. Tesla направила в правительство США запрос с просьбой исключить этого поставщика из списка китайских компаний, на которые в августе 2018 года были наложены экспортные импортные пошлины в размере 25%.

В Tesla сообщили, что повышение тарифов на эти компьютеры нанесёт значительный экономический ущерб компании. Производитель электромобилей подчеркнул, что ему не удалось найти другого поставщика, который смог бы поставлять автомобильные компьютеры с требуемыми спецификациями в объёмах, необходимых компании.

Отметим, после введения новых пошлин подобные запросы об исключении из списка некоторых китайских поставщиков направляли компании General Motors, Nissan Motor Co, Fiat Chrysler и Uber Technologies.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года администрация президента США ввела 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров общей суммой на $50 млрд.