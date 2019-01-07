Audi закупит новейшие микропроцессоры для автомобилей у Samsung

Сеул, , 14:25 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics подписал контракт с немецким концерном Audi о поставке автомобильных микропроцессоров.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, микропроцессоры будут устанавливаться в системы безопасности и мультимедийное оборудование. Новейшие устройства были представлены недавно — в октябре 2018 года. Они называются Exynos Auto V9 и способны обеспечивать водителя различной информацией о дорожной обстановке — дистанции и интервале до соседних машин, разметке, дорожных знаках и т.д. Кроме того, процессоры могут поддерживать независимую работу шести мультимедийных дисплеев и управлять работой 12 автомобильных видеокамер. Устройство состоит из трёх независимых графических микропроцессоров, что позволяет, например, одновременно слушать радио, обрабатывать информацию о состоянии водителя и предупреждать его о возможных угрозах.

Сумма контракта между Samsung и Audi не раскрывается, однако известно, что микропроцессоры будут устанавливаться на новые автомобили немецкого концерна, продажи которого превышают 2 млн машин в год.