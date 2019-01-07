Проект ветропарка Чувашии под угрозой? К «Русскому ветру» подан иск

Чебоксары, , 12:25 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии потребовало признать банкротом ООО «Русский ветер», которое в 2016—2017 годах анонсировало проект строительства первого в Чувашии ветропарка суммарной мощностью 120 МВт. Иск Арбитражным судом Чувашии до 25 января 2019 года из-за недочётов оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма исковых претензий налоговой службы составляет 920 494,19 рубля. Иск был подан в последний рабочий день 2018 года — 29 декабря. Заявление подано с нарушением требований закона о банкротстве, в частности, не приложено уведомление о намерении подать соответствующий иск, которое в обязательном порядке публикуется в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

«Также заявителю предлагается представить доказательства наличия у должника имущества достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, либо согласие на финансирование процедуры банкротства в отношении должника», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Русский ветер» учреждено 24 февраля 2014 года в Чебоксарах, уставный капитал — 20 тыс. рублей. Директор — Евгений Николаев, который также входит в число соучредителей и в разные годы выступал учредителем четырёх юрлиц. Ему в компании принадлежит доля 84%. В числе соучредителей также Евгений Федоров (2% доли), Дмитрий Степанов — 1%, Александр Спиридонов — 10% и Валерий Николаев — 3%. Само ООО является соучредителем ООО «Ветропарки Поволжья» (Казань), ООО «Генерирующая компания «Ветропарк Бичуринский» (Чувашия) и ООО «Русские крылья» (Ульяновская область).

Напомним, в феврале 2018 года ООО «Русский ветер» с проектом по производству лопастей для ветроэнергетических установок стоимостью 432 млн рублей вошло в перечень перспективных инвестиционных проектов, которые планировалось включить в стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года.

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В 2016—2017 годах компания анонсировала первый для Чувашии ветропарк. Он был представлен в программе развития электроэнергетики региона, рассчитанной на период до 2021 года.

«Вместе с тем, на территории Чувашской Республики возможно развитие ветроэнергетики, так ООО «Русский ветер» рассматриваются планы по строительству в два этапа ветропарка мощностью 120 МВт», — отмечалось в документе с уточнением, что перспективнее всего разместить ветрогенерирующие установки в северной части республики.

Компания тогда уточнила, что реализация проекта рассчитана на два этапа, а при строительстве парка планируется использовать ветроэнергетические установки мощностью 2,5−3 МВт. В итоге ориентировочная годовая выработка электроэнергии первой очереди парка должна составить 78,840 млн кВт/ч.

В 2017 году СМИ Чувашии сообщили, что инвестором проекта выступит турецкая компания Guris, а всего проект оценивается в 12 млрд рублей. Тогда же стало известно, что начать работы по созданию ветропарка должны в 2019 году.

В январе 2018 года было подписано соглашение ООО и турецкого инвестора о готовности инвестирования в строительство ветропарков. Под проект запланированы участки площадью около 900 га в Алатырском и Мариинско-Посадском районах.