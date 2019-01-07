Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели

Нижний Новгород, , 10:33 — REGNUM Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье. Предприятия произвели и отгрузили продукции на сумму 88,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Прирост показателей относительно данных за такой же период 2017 года был на 4,3 млрд рублей. Индекс физического объема производства напитков составлял 109,9%, а пищевых продуктов — 102,9%.

Объём инвестиций в отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности региона за рассматриваемый период превысил 2 млрд рублей. В основном средства вкладывались в реконструкцию, модернизацию, новые линии производства, а также в техперевооружение.

Напомним, в 2019 году объёмы финансирования сельского хозяйства планируют увеличить на 20%. Такие сведения озвучил губернатор Глеб Никитин в конце октября в рамках торжественного празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.