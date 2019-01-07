Обход Балахны и Заволжья: на корректировку проекта потратят 102 млн рублей

Нижний Новгород, , 10:15 — REGNUM Победителя конкурса на корректировку проектной документации второго пускового комплекса автодороги (Р-152) Шопша — Иваново — Нижний Новгород на участке обхода городов Балахна и Заволжье в Нижегородской области объявят 24 января 2019 года. Начальная цена лота превышает 102 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком открытого конкурса выступает государственное казённое учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». Начальная цена лота — 102 057 400 рублей, источник финансирования — областной бюджет. Работы должны быть выполнены до 31 мая 2019 года.

По условиям тендера, победитель, если не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, должен будет привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа данных компаний.

Примерная протяжённость участка дороги — 24,3 км. Также уточняется, что разрабатываемая проектная документация должна получить положительное заключение органа государственной экспертизы. Проектом предполагаются три транспортные развязки: в начальной точке (Лукинский поворот), на пересечении с автодорогой Балахна — Гидроторф — Бурцевский карьер, на пересечении с автомобильной дорогой Большие Могильцы — Конево, а также семь мостов и путепроводов, пункт сбора платы.

Напомним, первый этап второго пускового комплекса автодороги начали реализовывать в 2008 году.

«Выполнены объемы работ по частичной выторфовке и замене слабого грунта, отсыпано земляное полотно на 90% от общего объема по проекту, начато строительство мостовых сооружений и водопропускных труб. В 2011 году работы приостановлены», — уточняется в техзадании.

Исполнитель должен будет среди прочего «выполнить оценку финансовой эффективности реализации проекта строительства автомобильной дороги с последующей эксплуатацией на платной основе».