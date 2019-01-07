Укрупнение в американской космической отрасли: Bradford Space выкупила DSI

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Американская компания космической отрасли Bradford Space выкупила компанию Deep Space Industries (DSI). Об этом сообщает пресс-служба Bradford Space.

Производственные мощности американской компании Bradford Space расположены в Нидерландах и Швеции. Компания занимается производством двигательных установок для космических аппаратов и космических навигационных систем.

В пресс-службе Bradford Space сообщили, что компания получила контроль над другой американской компанией DSI. Условия сделки не раскрываются.

Deep Space Industries была основана в 2013 году, первоначально компания планировала заниматься промышленным освоением астероидов. В последнее время DSI работает над двигательными установками для малых космических аппаратов.

Отметим, в 2017 году Bradford Space приобрела шведскую компанию ECAPS, специализирующуюся на производстве космических двигателей и ракетного топлива.