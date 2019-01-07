Муниципальным баням Нижнего Новгорода угрожают банкротством

Нижний Новгород, , 07:29 — REGNUM Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани», в которое входят восемь городских бань, требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд региона, но пока не принят к производству. Иск из-за недочётов до 18 января 2019 года оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, сумма претензий — 1 659 519,99 рубля. До 18 января 2019 года заявление оставлено без движения.

«Поступившее заявление не может быть принято к производству и подлежит оставлению без движения в связи со следующим. Пунктом 1 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что к исковому заявлению прилагаются уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. Заявителем данное требование не выполнено. В материалах дела отсутствуют доказательства направления заявления в адрес должника», — отмечается в определении суда.

По данным с официального сайта предприятия, оно ведёт свою историю с 1992 года, в его состав входят восемь бань в разных районах города. С 1 октября 2016 года стоимость услуги помывки в общих отделениях составляет 280 рублей с человека (за два часа), для льготных категорий тариф — 160 рублей. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, малоимущие жители, дети до семи лет получают услугу в общем отделении бесплатно.

По данным ЕГРЮЛ, директор предприятия с апреля 2018 года — Сергей Мольков. Уставный фонд — 3 754 837,07 рубля. Правопредшественниками предприятия являются МУП «Канавинские бани», МУП «Лебедь», МУП «Даринские бани», МУП «Оздоровительный комплекс «Светлоярский», МУП «Дубравная», МУП Баня №9, МУП «Автозаводские бани», МУП «Здоровье», МУП «Панацея», МУП «Банно-прачечный комбинат».