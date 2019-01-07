Национальную библиотеку Ижевска реконструируют к 2021 году

Ижевск, , 06:22 — REGNUM В столице Удмуртии в 2021 году планируется завершить реконструкцию здания Национальной библиотеки, средства на которую в размере 385,5 млн рублей на условиях софинансирования будут выделены из федерального бюджета. Транши, предоставляемые в рамках подпрограммы «Искусство» госпрограммы «Развитие культуры и туризма», предоставят в форме субсидии в течение трёх лет. Соответствующее распоряжение подписано в новогодние каникулы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первая субсидия в размере 178,4 млн рублей будет предоставлена в 2019 году, ещё 100 млн рублей выделят в 2020 году и 107,1 млн рублей — в 2021 году. Реализация проекта позволит увеличить мощность библиотеки на 1500 тыс. единиц хранения.

Национальная библиотека Ижевска является старейшим учреждением региона, чья история неразрывно связана с историей столицы Удмуртии. Предложение организовать библиотеку было сделано в январе 1918 года исполкомом городского совета по народному образованию, а уже в феврале был создан библиотечный совет.

В ноябре 2016 года для библиотеки была утверждена специальная стратегия развития. На реконструкцию, закрытой из-за претензий контролирующих органов в 2011 году библиотеки, в целом требуется 600 млн рублей. В план преображения здания входит обновление фасада и строительство шестиэтажного здания для книгохранилища.

Напомним, распоряжением Дмитрия Медведева от 31 декабря 2018 года на реконструкцию объектов культуры в восьми российских регионах из федерального бюджета на условиях софинансирования за последующие три года выделят свыше 3,1 млрд рублей, из которых 1,56 млрд рублей уже в 2019 году.

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