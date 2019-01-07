Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей

Казань, , 05:28 — REGNUM Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей. Всего установлены обязательства банка перед 786 кредиторами на общую сумму более 6,228 млрд рублей, из которых на первую очередь реестра приходится 5,248 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего банка.

Напомним, учреждённый в 1992 году банк остался без лицензии в марте 2017 года, а в апреле он был обанкрочен. Основным владельцем являлся создатель ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» Андрей Коркунов. Его доля составляла свыше 49%. Параллельно делу о банкротстве расследуется ряд уголовных дел, связанных со злоупотреблением полномочиями, хищением имущества под видом выдачи кредитов и операций с ценными бумаги. Также проверке подлежит возможное преднамеренное банкротство.

Читайте также: Анкор, еще анкор: долги банка-банкрота из Казани превысили 6 млрд рублей

Конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» на начало декабря 2018 года выплатила кредиторам первой очереди, вошедшим в реестр, — 223,591 млн рублей. Помимо этого, ведётся формирование конкурсной массы, в том числе за счёт реализации имущества и судебной работы. В суд было подано свыше 17,4 тыс. исков, сумма претензий по которым превысила в целом 2,414 млрд рублей. Судами пока удовлетворены лишь 4,9 тыс. исков на 1,516 млрд рублей. Ещё по 659 искам был получен отказ, оставшиеся 11,8 тыс. заявлений пока находятся на рассмотрении.

Конкурсный управляющий также пытался оспорить 17 сомнительных сделок. Их общая сумма превышает 291 млн рублей. По шести притязаниям получены отказные решения или прекращено производство, их сумма — 267,421 млн рублей.