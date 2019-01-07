Япония ввела выездной налог для иностранных туристов

Токио, , 03:46 — REGNUM С 7 января иностранные туристы будут платить по 1 тыс. иен (около $9) за выезд из Японии. Новый налог включат в цену обратного билета на самолет или корабль вместе с прочими сборами, сообщает японское министерство финансов.

Путешественникам не придется совершать никаких дополнительных действий для уплаты налога. Платить перед вылетом придется только пассажирам частных воздушных судов. От налога освобождены дети младше двух лет, транзитные пассажиры, попавшие под депортацию лица и те, кто оказался в стране, к примеру, в результате экстренной посадки.

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За счет поступлений в казну японские власти рассчитывают развивать инфраструктуру в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая состоится в 2020 году. Согласно подсчетам, выездной налог будет приносить Японии примерно 50 млрд иен (около $460 млн) каждый год.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по ноябрь 2018 года Японию посетили более 88 тысяч российских туристов, что на 23,8% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Россия занимает второе место по росту турпотока в эту страну.

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