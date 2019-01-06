Правительство РФ создает систему контроля качества моторного топлива

Москва, , 19:32 — REGNUM Правительство Российской Федерации собирается внедрить систему прослеживания качества моторного топлива от нефтеперерабатывающих заводов до бензобаков автомобилей. Об этом сегодня. 6 января, рассказал в интервью «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам чиновника, пилотный проект по внедрению данной системы стартует в 2019 году на территории Северо-Западного федерального округа. Соответствующее решение уже было принято специальной межведомственной рабочей группой, созданной при Росстандарте в рамках государственной комиссии по борьбе с контрафактной продукцией, которую и возглавляет Мантуров. В данную рабочую группу входят представители как министерств и ведомств, так и нефтяных компаний и экспертного сообщества.

«В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от НПЗ до бензобака», — сказал министр Мантуров.

Новая система будет прослеживать как качественные, так и количественные характеристики топлива. Иными словами, если с НПЗ было выпущено 100 тонн топлива, то по бензобакам автомобилей не может быть разлито 120 тонн.

А именно таким образом и появляться фальсификат на российских АЗС. Обычно к качественному бензину подмешивают низкокачественное топливо с мини-НПЗ, к бензину АИ-95 подмешивают прямогонный бензин, к дизельному топливу подмешивают судовую и печную солярку, в которой массовая доля серы зашкаливает.

Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС будет добровольным.