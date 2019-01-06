Победители грандиозного тиража «Русского лото» до сих пор не вышли на связь

Москва, , 12:00 — REGNUM Два победителя новогоднего тиража «Русского лото», выигравшие по полмиллиарда рублей, до сих пор не связались с представителями государственных лотерей. 1 января обладателями баснословных финансовых состояний стали два жителя из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Несмотря на информационный ажиотаж и огромное количество новостей в СМИ, победители пока не обратились за выигрышем.

«По практике победители выходят на связь в течение недели, иногда двух, — рассказала операционный директор по маркетингу АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») Варвара Басанович. — Особенно не торопятся заявлять о себе, если сумма выигрыша внушительная. Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете — деньги нешуточные. А, может быть, в новогодней суете, счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их. В конце концов, уехали в путешествие и знать не знают, что теперь их жизнь может стать одним большим и прекрасным отпуском. Мы с нетерпением ждем победителей и мечтаем узнать их историю победы и жизни».

Как сообщили в «Столото», на волне всеобщего интереса к персонам победителей, представители бизнеса активно заинтересовались мультимиллионерами. Так, сервис заказа такси «Ситимобил» для комфортного передвижения новоявленных лотерейных мультимиллионеров запустил специальный тариф «Вертолет». Крупнейший производитель мороженого «Чистая линия» приглашает победителей зарядить удачей уникальную фабрику мороженого, расположенную на самой высокой смотровой площадке в Европе «Panorama 360», где мультимиллионеры смогут насладиться лучшим видом на Москву.

Откликнулись и зарубежные лидеры индустрии гостеприимства. Так, один из курортных комплексов Atlantis, The Palm, расположенный на острове Пальма Джумейра в Дубае, предложил победителям «Русского лото» отдохнуть от суеты в любое удобное для них время.

Согласно статистике государственных лотерей, нынешние мультимиллионеры заняли вторую строчку в рейтинге победителей с наибольшей суммой выигрыша в лотерею. В конце 2017 года сумма в 506 млн рублей досталась участнице 1204-го тиража «Русского лото», 63-летней пенсионерке из Воронежской области. Напомним, что рекордсменка государственных лотерей также не объявлялась продолжительное время, потому что попросту не знала, что ее билет выиграл Джекпот.