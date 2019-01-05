Узбекистан продолжает задыхаться от нехватки квалифицированных кадров

Ташкент, , 17:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил МИД и другим ведомствам в месячный срок составить список выехавших за рубеж высококвалифицированных узбекских специалистов, ранее работавших в министерствах и ведомствах республики.

Мирзиёев также поручил составить перечень востребованных специальностей по отраслям и сферам экономики для привлечения ведущих зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, для проработки вопросов привлечения и использования их потенциала в реализации осуществляемых в стране реформ.

Глава государства распорядился составить схему конкурсного отбора кандидатов для подготовки, повышения квалификации и стажировки местных кадров по программам фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при правительстве республики.

«Определить, что конкурсный отбор кандидатов для подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом за счет средств фонда осуществляется на основе целевых заказов министерств и ведомств направлениям — образование, наука и научные исследования, здравоохранение, государственное управление, перспективные отрасли экономики», говорится в обнародованном 5 января постановлении президента Узбекистана.

Прогнозную численность кадров, согласно документу, направляемых на обучение за рубеж на 2019−2020 учебный год, составляет не менее 4 000 мест.

«Установить, что министерства и ведомства ежегодно до 1 августа формируют портфель заказов на подготовку, повышение квалификации и стажировку кадров по программам фонда в ведущих университетах, научных центрах и других организациях за рубежом», говорится, в частности, в постановлении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, республика в настоящее время испытывает острый дефицит кадров. По сути, действующее кадры на всех уровнях — это только старательные исполнители указов сверху, которые сами не обладают инициативой и пассионарностью. При этом, эти кадры давно приспособились извлекать финансовую выгоду, а именно, построили коррупционный схемы, от которых не хотят уходить.

Вместе с этим, в целях проведения инициированных Мирзиёевым реформ, стране необходимы высококвалифицированные менеджеры, умеющие брать на себя ответственность, обладающие современные знаниями, постоянно работающие над совершенствованием своих навыков, обладающие необходимой гибкостью кадры, патриоты своего отечества.

К сожалению, за все годы независимости страна такие кадры не воспитала. Перед государством стоит острый вопрос: получится ли в короткий срок пополнить кадровый состав квалифицированными и честными специалистами?

В настоящее время некоторые эксперты говорят о беспрецедентном саботаже «старой гвардии» новых веяний. По мнению экспертов, саботаж настолько масштабен, что в конечном итоге может «расшатать» руководство страны, которое может «опустить руки» и тогда все вернется в старое русло.