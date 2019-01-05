Экспорт Бангладеш вырос на 14% в 1-ой половине текущего финансового года

Дакка, , 16:56 — REGNUM За первую половину текущего финансового года доходы Бангладеш от экспорта возросли на 14,42% и составили 20,5 миллиардов долларов. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на Бюро содействия экспорту (БСЭ).

Основными товарами, обусловившими рост объёмов экспорта Бангладеш, стали одежда и продовольствие. Хотя продукты питания не являются специализацией страны в мировой торговле, прирост их экспорта за отчётный период составил более 66%. Общий объем вывоза продовольствия составил 517,64 миллиона долларов. Доходы от экспорта одежды составляют 83,34% экспорта Бангладеш. За первую половину текущего финансового года объем вывоза продукции данного сектора экономики составил 15,65%.

Эксперты и представители предпринимательских кругов страны сошлись во мнении, что основными причина и роста экспортных доходов стали политическая стабильность и последовательность экономического курса правительства. Другим немаловажным фактором стала напряжённость в отношениях США и КНР в связи с введением Китаем карательных пошлин. В результате западные покупатели переключились на бангладешские товары.