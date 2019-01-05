Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США

Нью-Дели, , 14:58 — REGNUM Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на отчёт, представленный в Конгрессе США.

Правительство Индии заявило о введении указанных пошлин в ответ на решение политического руководства США обложить пошлинами импортные сталь и алюминий. Более высокая ставка будет применена по отношению к таким американским товарам как яблоки, миндаль, лесной орех, чечевица и нут. На данный момент Индия является единственной страной, которая заявила о введении карательных пошлин на импорт американских сельскохозяйственных товаров, но сих пор их не ввела.

Правительство Индии сообщило, что повышенные карательные пошлины будут применяться по отношению к американским товарам с 31 января 2019 года. По имеющимся оценкам, общий объём американского экспорта продукции сельского хозяйства в Индию составляет 1,8 миллиардов долларов. Объем экспорта товаров, которые будут облагаться повышенными карательными пошлинами (до 30% стоимости), составляет 857 миллионов долларов.