Министру финансов Украины посоветовали «целовать ноги гастарбайтеров»

Киев, , 15:18 — REGNUM Директор Украинского аналитического центра, экономический эксперт Александр Охрименко сомневается, что в 2019 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 3%, на что рассчитывают в правительстве Украины.

Соответствующее заявление Охрименко сделал 3 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если вы почитаете меморандум МВФ за 2014 год, у нас в 2017 году инфляция должна была составить 5% и ВВП вырасти на 5%. Также в 2016 и 2015 годах… Врать все умеют и о будущем. Обидно, что министр финансов не хочет говорить правду, хотя это её работа», — заявил специалист.

По его словам, в настоящий момент ВВП Украины увеличивается в первую очередь за счет денег гастарбайтеров (украинцев, работающих за границей), а не благодаря реформам.

«Не было бы денег гастарбайтеров, был бы 1% роста. Так что она (министр финансов Оксана Маркарова) должна целовать ноги гастарбайтеров и умолять их, а не рассказывать сказки о реформах. Если в этом году что-то пойдет не так, то 3% не будет», — сказал Охрименко.

Также эксперт в завершение заявил следующее:

«Могу обрадовать всех украинцев, с 1 января 2019 года в Польше минимальная зарплата будет 16.650 грн. Люди добрые, зачем вам эта Маркарова и эти реформы?».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января была опубликована статья министра финансов Украины Оксаны Маркаровой в издании «Новое время», в которой говорится, что в 2019 году ВВП Украины вырастит на 3%, а инфляция замедлится до 5%.

«Если продолжим реформы, ВВП вырастет на 3% в 2019‑м, но отметку в 4% преодолеет лишь в 2021‑м. Инфляция замедлится до 5%. Начнут приносить свои плоды медицинская, образовательная и пенсионная реформы, вырастут оборонный и агропромышленный секторы экономики, Украина увеличит объем экспорта», — отметила Маркарова.

Она напомнила, что в 2019 году начинает воплощаться среднесрочная Стратегия управления долгом, в основе которой лежит последовательное снижение долговой нагрузки до 52% ВВП в 2019‑м и до 49% в 2020‑м.

В последние дни декабря министерство социальной политики Украины сообщило, что в «подвижном миграционном процессе» участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год, а ежедневно в течение года за рубежом находятся 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины, преимущественно в Польше. Национальный банк Украины прогнозировал, что поступления от гастарбайтеров достигнут 11 млрд долларов по итогам 2018 года, эксперты отмечают, что еще половину этой суммы люди доставляют на Украину в обход банковской системы.