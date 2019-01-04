Инвестиции в Пензенской области: соглашения на 23 млрд рублей

Пенза, , 12:44 — REGNUM Министерство экономики Пензенской области подвело итоги проведенной работы по привлечению инвестиций в 2018 году. Общий объём инвестиций в экономику Пензенской области по инвестсоглашениям, заключенным в 2018 году, составит более 23 млрд рублей в течение следующих 3-х лет, сообщается на сайте пензенского правительства.

В 2018 были заключены инвестиционные соглашения с такими компаниями, как ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «Авиаген Торкейз Рус», ООО «СМЦ», ООО «Кузнецкий технопарк», реализующими на территории области крупные инвестиционные проекты в отраслях сельского хозяйства и промышленного производства.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Пензенской области составят 4,6 млрд рублей, в том числе дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области — 900 млн рублей, будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.

«2019 год должен стать для Пензенской области годом активной работы по привлечению новых инвестиций», — подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рассмотрения вопроса об итогах деятельности в инвестиционной сфере на оперативном совещании, состоявшемся 24 декабря 2018 года.