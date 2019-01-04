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В 2018 году в Пакистане зарегистрировано на 43% больше новых компаний

Экономика

Несмотря на нестабильное положение экономики, активность бизнеса в стране растёт

Исламабад, 4 января 2019, 17:19 — REGNUM  Комиссия по ценным бумагам и валюте Пакистана отчиталась о количестве зарегистрированных компаний в 2018 году.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в декабре 2018 года Комиссия зарегистрировала 1130 новых компаний, что на 43% больше, чем за такой же отчетный период в 2017 году. Лидерами по сферам бизнес-активности по-прежнему остаются ритейл, услуги и строительство.

Примечательно, что в первую пятерку по сферам, в которых регистрировались новые предприятия, вошли информационные технологии и туризм, что демонстрирует изменение тренда в Пакистанской экономике. Рост деловой активности в Пакистане наблюдается на фоне экономического кризиса, вызванного дефицитом платёжного баланса.

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Зарубежная хроника
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