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Электростанции КНР в Пакистане генерируют 300 мегаватт «зеленой энергии»

Экономика

Энергетические проекты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора используют возобновляемые источники

Исламабад, 4 января 2019, 16:49 — REGNUM  Посольство Китая в Пакистане отчиталось об энергетическом сотрудничестве в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в рамках Коридора, который является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь», было создано четыре электростанции, использующие возобновляемые источники: солнечные панели и силу ветра. В общей сложности, четыре станции добавляют в энергосеть Пакистана около 300 мегаватт энергии.

Соглашение о строительстве станций и их последующем подключении к общей сети было подписано в сентябре 2015 года, тогда же China Development Bank выделил 252 миллиона долларов кредита на финансирование проекта. Посольство КНР выразило готовность и далее развивать «зеленую энергетику» в Пакистане.

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Зарубежная хроника
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