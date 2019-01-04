Электростанции КНР в Пакистане генерируют 300 мегаватт «зеленой энергии»

Исламабад, , 16:49 — REGNUM Посольство Китая в Пакистане отчиталось об энергетическом сотрудничестве в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в рамках Коридора, который является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь», было создано четыре электростанции, использующие возобновляемые источники: солнечные панели и силу ветра. В общей сложности, четыре станции добавляют в энергосеть Пакистана около 300 мегаватт энергии.

Соглашение о строительстве станций и их последующем подключении к общей сети было подписано в сентябре 2015 года, тогда же China Development Bank выделил 252 миллиона долларов кредита на финансирование проекта. Посольство КНР выразило готовность и далее развивать «зеленую энергетику» в Пакистане.