Американцы говорят Киеву: «Вот вы дурные»

Киев, , 11:27 — REGNUM Директор Украинского аналитического центра, экономический эксперт Александр Охрименко считает, если парламент Украины ликвидирует компанию «Нафтогаз Украина», Верховную раду распустят на следующий же день.

Соответствующее заявление Охрименко сделал 3 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Он призвал правительство как можно скорее внедрить рынок газа и ликвидировать систему центрального отопления, хотя отметил, что воровать при этой схеме для чиновников будет очень непросто.

«Если Верховной раде и министрам хватит ума в этом году внедрить рынок газа, ликвидируется НАК «Нафтогаз», появятся потребители… Если появляется рынок — это несчастье для любого чиновника. Вы представляете, если бы наш министр жил на одну зарплату? Да вы что, его бы за человека не считали бы… Реформу никто не хочет делать. Реформа делается не за день, но, если сделать, придется жить на одну зарплату. Тарифы снизятся, это не очень удобно, а самое интересное — придется за все платить и субсидии отменят, потому что тарифы будут низкими», — пояснил Охрименко.

Также он напоминал, что на Украине законом запрещено отключаться от центрального отопления.

«Нужно разрешить резать (центральное отопление — ред.) к чертовой бабушке на металлолом и отключаться мгновенно… Если ликвидировать кормушку (о компании «Нафтогаз Украина» — ред.), то тарифы упадут, но как тогда воровать?» — задался вопросом эксперт.

При этом он напомнил, что в Америке и странах ЕС в принципе нет центрального отопления.

«Американцы говорят (в ноябре 2018 года Украину посетил министр энергетики США Рик Перри и на встречах с властями страны дал несколько «советов» по энергосбережению — ред.): вы дурные, зачем центральное отопление, вы землю греете. Там (в США) стоят автономные системы и энергосберегающие технологии… Мы — греем землю и воруем газ… Центральное отопление может существовать там, где дешевый газ», — добавил Охрименко.

ИА REGNUM напоминает, что позиция нынешнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоит в том, что компания «Нафтогаз Украины» должна быть ликвидирована, поскольку этого требует европейское законодательство. Вместе с тем Гройсман отмечает, что прямо сейчас это невозможно, поскольку «Нафтогаз» судится с «Газпромом».

"В любом случае разъединение «Нафтогаза» неизбежно: это предусматривает европейское законодательство — добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение — с другой. Таково требование Европейского союза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заявлял Гройсман осенью.

Вместе с тем в компании утверждают, что ликвидировать «Нафтогаз Украины» можно будет не ранее, чем через шесть лет.

1 января 2019 года на Украине вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду. В среднем, как утверждают власти, тарифы выросли на 16% в зависимости от региона. Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае — тогда цены вырастут еще на 5−7%. Чиновники заявляют, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ с 1 ноября 2018 года, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.