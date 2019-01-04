Доход Apple от магазина приложений в новогодние праздники превысил $1 млрд

Купертино, США, , 08:34 — REGNUM В магазине приложений App Store для мобильных устройств компании Apple в канун Нового года потратили около $1,22 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

В американской компании сообщили о рекордных продажах в магазине приложений App Store. Только в новогоднюю ночь владельцы устройств на базе iOS потратили на приложения $322 млн. Общие расходы на приложения для мобильных устройств на Рождество (в католических странах празднуется 25 декабря) и Новый год составили $1,22 млрд.

В Apple отметили, что самыми популярными платными приложениями стали игры и self-care программы (приложения для фитнес-трекеров и программы для отслеживания медицинских параметров).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года специалисты аналитической компании App Annie представили отчёт, показавший, что общие расходы на мобильные приложения в 2018 году составили $76 млрд.