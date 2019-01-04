Qualcomm внесла платёж для обеспечения запрета продаж iPhone в Германии

Берлин, , 07:50 — REGNUM Американская компания Qualcomm разместила облигации на сумму €1,34 млрд для обеспечения вступления в силу решения суда о запрете на продажи некоторых моделей iPhone в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Qualcomm.

20 декабря окружной суд в Мюнхене признал, что смартфоны iPhone 7, 8 и iPhone X 2017 года компании Apple нарушают патентные права компании Qualcomm. Суд постановил запретить продажу этих моделей смартфонов в Германии. Обеспечительный платёж Qualcomm был последним необходимым условием для вступления в силу запрета на продажи iPhone.

Напомним, ранее компания Qualcomm поставляла Apple комплектующие для производства смартфонов. Сотрудничество прекратилось в 2017 году, когда компании выдвинули встречные судебные иски. Qualcomm обвиняет Apple в использовании технологий компании без получения соответствующей лицензии и добивается запрета продаж некоторых моделей iPhone.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года окружной суд в Фучжоу предписал компании Apple прекратить продажи ряда моделей iPhone, нарушающих патенты Qualcomm, в Китае.

Адвокат Qualcomm Цзян Хонги в Китае отметил, что Apple по-разному отреагировала на схожие решение судов в Германии и КНР. В 15 магазинах Apple в Германии были прекращены продажи ряда моделей iPhone, а продажи в Китае продолжились во всех магазинах.