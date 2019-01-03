Эксперт о повышении тарифов на газ на Украине: «Хотели майдан — платите!»

Киев, , 17:38 — REGNUM На Украине нет предпосылок для снижения тарифов на газ и электроэнергию в 2019 году. Об этом 3 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

«Совершенно не существует никаких предпосылок для снижения тарифов. С мая месяца тариф на газ для населения вырастет ещё на 15%. Очевидно, это приведет к росту тарифов на отопление и горячую воду… Тарифы для населения у нас устанавливаются НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) — по сути, государством… Каких-то существенных изменений не произойдет, с учетом того, что у нас текущий год выборный, у нас две кампании», — сказал Марунич.

При этом эксперт не исключает, что новые власти после выборов теоретически могут снизить тарифы на газ.

«Даже, если кто-то из политиков, которые декларируют намерение (снизить цены на газ — ред.), выиграет выборы и попытается это сделать, во-первых, результат неочевиден. Во-вторых, это потребует большего времени, чем это звучит в предвыборных роликах», — добавил Марунич.

Он сообщил, если парламент поддержит оппозиционный законопроект о снижении цен на газ, то появится «возможность изменить методологию расчета тарифов для населения».

«Тогда тариф может быть снижен раза в два. Но это потребует сложной дискуссии с западными партнерами Украины… Необходимы принципиальные изменения идеологической концепции, методологии, подходов со стороны тех людей, которые при власти. Люди, которые выдвинуты майданом, не могут решить задачу, в принципе. Они пришли на лозунгах либеральных реформ, высоких тарифов, братания с Западом, где высокие тарифы. Хотели майдан — платите высокие тарифы», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года правительство Украины повысило тарифы на отопление и горячую воду. Средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа — 23,5%, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До этого, с 1 ноября, на Украине в очередной раз подорожал газ для населения. По информации СМИ, власти в Киеве неофициально договорились с МВФ еще о двух этапах подорожания газа в 2019 г. и 2020 г. — после выборов, чтобы не уничтожать рейтинг действующей власти.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что после повышения цены на газ тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти не более чем на 16% и что рост тарифов никаким образом не отразится на получателях субсидий.