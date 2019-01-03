«Можем провалиться»: Эксперты критикуют прогнозы Кабмина Украины на 2019 г

Киев, , 14:42 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова дает «очень оптимистический прогноз» относительно инфляции и роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины на 2019 год. Об этом 3 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Олег Журавлев.

«В нашей ситуации 3% (роста ВВП — ред.) — это очень оптимистический прогноз. Кроме прогноза министерства финансов и цифр, заложенных в государственном бюджете, есть прогноз министерства экономики и данные Нацбанка, где цифры более скромные — 2,5−2,9% (роста ВВП — ред.). В этом году прогноз будет скорректирован. К сожалению, можем провалиться. У нас будет негативная динамика по ВВП или нулевая. Никакого роста даже в 3% ВВП я не ожидаю», — сказал Журавлев.

По его словам, дело в том, что ситуация на мировых рынках не способствует резкому росту украинской экономики, кроме того, Киеву предстоят масштабные выплаты по внешнему долгу. Кроме того, в 2019 году на Украине должны пройти президентские и парламентские выборы.

«Наступивший 2019 год несет неблагоприятные события для экономики страны — это и пиковые выплаты по внешнему долгу, и выборы, и всеобщее ожидание глобального экономического кризиса. Мы в значительной степени интегрированы в мировые экономические процессы. Последствия экономического кризиса — рост стоимости привлекаемых инвестиционных ресурсов и снижение стоимости сырьевых ресурсов. Украина очень сильно зависит от этих двух показателей… Для нас будет удар с двух сторон. Украина никогда не превышала средние темпы роста мировой экономики. Если раньше темпы роста мировой экономики превышали 7%, а сейчас снижаются. Это будет экономическим чудом, если Украина в год выборов продемонстрирует значительные темпы экономического роста», — добавил Журавлев.

Он также прогнозирует, что в течении трех лет правительству Украины не удастся удержать инфляцию на уровне 5%.

«Если мы не изменим нашу экономическую политику, то 5% инфляции станет нереальным показателем… У нас не инфляция экономического роста. У нас инфляция связана с курсовыми колебаниями. У нас экономика одновременно импортозависимая и экспортоориентированная. Инфляция, которая отображается на потребительских ценах, связана с курсом (валюты — ред.)», — пояснил Журавлев.

Как сообщалось, 2 января министр финансов Украины Оксана Маркарова в колонке «Мир в 2019» в интернет-издании «Новое время» написала, что в 2019 году ВВП Украины вырастит на 3%, а инфляция замедлится до 5%.

«В 2018‑м бюджет готовился на основании трехлетнего базового макропрогноза. Согласно ему, если продолжим реформы, ВВП вырастет на 3% в 2019‑м, но отметку в 4% преодолеет лишь в 2021‑м. Инфляция замедлится до 5%. Начнут приносить свои плоды медицинская, образовательная и пенсионная реформы, вырастут оборонный и агропромышленный секторы экономики, Украина увеличит объем экспорта», — отметила Маркарова.

Она напомнила, что в 2019 году начинает воплощаться «среднесрочная Стратегия управления долгом, в основе которой лежит последовательное снижение долговой нагрузки до 52% ВВП в 2019‑м и до 49% в 2020‑м.