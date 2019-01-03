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Строительство Мохамандской ГЭС в Пакистане начнётся через две недели

Экономика

Проект будет завершен за пять лет

Исламабад, 3 января 2019, 17:19 — REGNUM  2 января председатель службы водных и энергетически ресурсов Пакистана генерал-лейтенант в отставке Мазмал Хасин заявил, что строительство долгожданной Мохамандской ГЭС будет начато в течение двух недель.

По сообщению пакистанского информационного агентства Samaa TV, в задачи Мохамандской ГЭС входит обеспечение электроэнергией нескольких крупных районов Пакистана, а также создание водных резервов на случай засухи. Известно, что на сооружение дамбы уйдёт по меньшей мере пять лет и 310 миллиардов рупий (2 миллиарда долларов).

Строительство дамб стало одним из предвыборных обещаний пакистанского премьер-министра Имрана Хана. Нехватка денежных средств побудила руководство страны обратиться к сторонним источникам финансирования, в частности, к пожертвованиям пакистанской диаспоры.

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Зарубежная хроника
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