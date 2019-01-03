Строительство Мохамандской ГЭС в Пакистане начнётся через две недели

Исламабад, , 17:19 — REGNUM 2 января председатель службы водных и энергетически ресурсов Пакистана генерал-лейтенант в отставке Мазмал Хасин заявил, что строительство долгожданной Мохамандской ГЭС будет начато в течение двух недель.

По сообщению пакистанского информационного агентства Samaa TV, в задачи Мохамандской ГЭС входит обеспечение электроэнергией нескольких крупных районов Пакистана, а также создание водных резервов на случай засухи. Известно, что на сооружение дамбы уйдёт по меньшей мере пять лет и 310 миллиардов рупий (2 миллиарда долларов).

Строительство дамб стало одним из предвыборных обещаний пакистанского премьер-министра Имрана Хана. Нехватка денежных средств побудила руководство страны обратиться к сторонним источникам финансирования, в частности, к пожертвованиям пакистанской диаспоры.